Zabıtadan hurda araçlara denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıtadan hurda araçlara denetim - Son Dakika

Zabıtadan hurda araçlara denetim

7 saat önce

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe sınırları içerisinde çevre kirliliği oluşturan araçlarla ilgili işlem yaptı.

Zabıtadan hurda araçlara denetim, System.String[]

Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçe sınırları içerisinde çevre kirliliği oluşturan araçlarla ilgili işlem yaptı.


Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin Safranbolu genelinde denetim yaparak kirlilik oluşturan araçların bulundukları yerden kaldırılmasıyla ilgili tebligat yaptığı belirtildi.


Açıklamada, "Dünya Miras Kenti olan ilçemizde en önemli paydalardan birisi olan turizmin son dönemlerde daha da öne çıkması ile ilçemizi yerli ve yabancı çok sayıda misafirin ziyaret etmesi anlamına geliyor. Zabıta birimi olarak tüm birimlerimizle birlikte ilçemizin daha temiz ve düzenli olması için çalışmaktayız. Bu anlamda rutin denetimlerimizin yanı sıra kullanılmaz hale gelen ve çevre kirliliği oluşturan araçların kaldırılması için araç sahiplerine gerekli uyarı ve tebligat yapılmıştır. Verilen süre bitiminde yapılan kontrollerde bazı işyeri sahiplerinin kendi imkanlarıyla hurda niteliğindeki araçları kaldırdıkları görülmüştür. İkazlara rağmen hurda araçlarını kaldırmamakta ısrar edenlere ise gerekli işlemler uygulanmıştır" denildi. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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