Zabıtadan işgal ve seyyar denetimi - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezinde yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan caddelerde, seyyar ve kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, yaya vatandaşların kullanım alanı olan kaldırımların işgal edilmesinin önüne geçildi. Böylelikle, vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak, kaldırımlarda daha rahat yürüyebilmesi sağlandı.



Yaya vatandaşların kullanım alan olan kaldırımların işgal edilmesinin önüne geçebilmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezinde yetki ve sorumluluk alanlarında bulunan caddelerde, seyyar ve kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerle vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak, kaldırımlarda daha rahat yürüyebilmesi sağlandı.



Vatandaşların kendilerine yardımcı olabilmesi için kayıtsız seyyar satıcılardan alışveriş yapmamalarını gerektiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "Seyyar satıcılardan yapılan alışverişlerde, hem kayıtlı esnafımız mağdur oluyor, hem de vatandaşlarımız korona virüs sürecinde sağlıklı olmayan koşullarda ihtiyaçlarını evlerine taşıyor. Yapılan denetimlerde kaldırımlardaki yaya geçişini olumsuz yönde etkileyecek reklam tabelası, flama gibi her türlü materyalleri de kaldırdık" dedi. Korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devem edeceklerini de sözlerine ekleyen Duman, "Yapılan denetimlerde kurallara uymayan işletmelere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa istinaden işlemler yapılmıştır" ifadelerinde bulundu. - MANİSA