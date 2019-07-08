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Zabıtadan işgaliye ve ruhsat denetimi

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir ilçesinde görev yetki ve sorumluluk alanındaki noktalarda işgaliye ve iş yeri ruhsat denetimleri gerçekleştirdi.

Zabıtadan işgaliye ve ruhsat denetimi, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Alaşehir ilçesinde görev yetki ve sorumluluk alanındaki noktalarda işgaliye ve iş yeri ruhsat denetimleri gerçekleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipleri, Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, Atatürk Bulvarı ve Süleyman Demirel Bulvarı boyunca denetimler gerçekleştirdi. İşgaliye ve iş yeri ruhsatı denetimlerinin yapıldığı uygulamada; esnaflara yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu. Çalışma hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, "Ekiplerimiz, görev yetki ve sorumluluk alanımızda bulunan noktalarda periyodik olarak işgaliye uygulamasında bir aksama veya sorun olmaması için denetimlerde bulunuyor. Bunun yanı sıra yeni açılan iş yerlerinin de ruhsat denetimleri de ekiplerimizce sürekli olarak kontrol ediliyor. Zabıtanın görev ve sorumluluklarını bilerek, çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
Alaşehir, Zabıta, 3. Sayfa
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