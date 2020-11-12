Zabıtadan işyerlerine korona denetimi - Son Dakika

Zabıtadan işyerlerine korona denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında işyerlerine yaptığı rutin denetimleri hassasiyetle sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında işyerlerine yaptığı rutin denetimleri hassasiyetle sürdürüyor. Özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarının gözden geçirildiği denetimlerle ilgili bilgi veren yetkililer, İşyerlerinde korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını, gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığının kontrol edildiğini dile getirdi. Vatandaşlar ise yapılan denetimlerin oldukça yararlı olduğunu söyleyerek, zabıta ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

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