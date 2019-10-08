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Zabıtadan işyerlerine ruhsat denetimi

40 dakika önce

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde işyerlerinde ruhsat denetimi gerçekleştirdi.

Zabıtadan işyerlerine ruhsat denetimi, System.String[]

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde işyerlerinde ruhsat denetimi gerçekleştirdi.


Belediye ekiplerinin işyerlerine yönelik olarak başlattıkları ruhsat denetimi sürüyor. Denetimleri titizlikle sürdüren Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, haksız rekabet ve kazancın önüne geçmek için esnafları ruhsat almaları konusunda uyarıyor. Denetimlerde işyerlerinde ruhsatı bulunmayan esnafları ruhsat almaları konusunda uyaran ekipler, işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan işyerlerinin tespit çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. İşyerlerini kayıt altına alınarak haksız rekabeti önlemek istediklerini kaydeden zabıta ekipleri, ruhsat almadan faaliyet gösteren işyerlerine verilen süre sonunda işyerleri açma ve çalışma ruhsatını ibraz edemedikleri takdirde yasal işlem uygulanacağını açıkladı. - ERZİNCAN

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
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