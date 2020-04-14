Zabıtadan kaçak et operasyonu - Son Dakika

Zabıtadan kaçak et operasyonu
6 saat önce
MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde zabıta ekipleri, ticari amaçlı kaçak kesim yaptığı ihbarı üzerine bir işyerinde yaptığı denetimde yaklaşık 200 kilo kaçak et ele geçirdi.
MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde zabıta ekipleri, ticari amaçlı kaçak kesim yaptığı ihbarı üzerine bir işyerinde yaptığı denetimde yaklaşık 200 kilo kaçak et ele geçirdi.Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürülüğü ekipleri, kesim raporu ve mezbaha mührü olmayan, kaçak kesim yaparak etleri satışa sunan iş yerindeki etlere el koydu. İşletme hakkında yasal işlem uygulanırken mezbaha dışı kesilen etler imha edildi. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atanlara geçit vermeyen Yenişehir Belediyesi zabıta ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:09 Kaynak: DHA
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