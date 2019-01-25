Zabıtadan Kadın Kuaförlerine Ruhsat ve Hijyen Denetimi

Zonguldak Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde faaliyet gösteren kadın kuaförlerini denetledi.

Zonguldak Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde faaliyet gösteren kadın kuaförlerini denetledi. Denetimlerde havlu ve taraklar eski ve kirli çıktı.



Zonguldak Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu ve ekipler, kadınlardan gelen şikayet üzerine kadın kuaförleri denetledi. Denetim yapılan 7 kadın kuaförlerden üçünün çalışma ve iş yeri açma ruhsatı olmadığı ortaya çıktı. 2 kuaför iş yerine de hijyen ve kurallara uymadığı gerekçesi ile kişi başı 320 TL olmak üzere toplam 740 TL idari para cezası kesildi. Güzelleşmek ve bakımlı olmak için kuaförlere giden kadınların ruhsatsız kuaförlerde can güvenliklerini ve güzelliklerini tehlikeye attıkları görüldü.



Zonguldak Belediyesi Merkez Zabıta Karakolu Amiri Nihat Köseoğlu, yapılan denetimlerde kadın kuaförlerin ruhsatsız çıkması ve artan şikayetler üzerine denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini ifade etti. - ZONGULDAK

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