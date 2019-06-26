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Zabıtadan kamyonlara sıkı denetim

32 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cüruf taşıyan ve yasak olmasına rağmen Kışladüzü'nde Radar Caddesi'ni kullanan araçlarla ilgili denetimde bulunduKörfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kışladüzü bölgesinde kendileri için belirlenen güzergahın dışına çıkan kamyon...

Zabıtadan kamyonlara sıkı denetim, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cüruf taşıyan ve yasak olmasına rağmen Kışladüzü'nde Radar Caddesi'ni kullanan araçlarla ilgili denetimde bulundu

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kışladüzü bölgesinde kendileri için belirlenen güzergahın dışına çıkan kamyon ve tırlarla ilgili olarak denetimlerde bulundu. Cüruf taşıyan kamyonlarla ilgili olarak belirlenen taşıma güzergahında araçların Kışladüzü'nde Radar Caddesi'ne girişleri yasaklandı. Yasağa uymayan bazı araçların Radar Caddesi'ni kullanması sonrası zabıta ekipleri denetimlerde bulundu.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, günün belirli saatlerinde Radar Caddesi'nde yaptıkları denetimlerde, yasağa uymayan kamyon sürücüleri hakkında yasal işlemlerde bulundu. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Radar Caddesi'ni kullanmaması gereken araç sürücüleri hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır" denildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
Körfez Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel
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