Son Dakika Haberleri: Zabıtadan kasap ve marketlerde et denetimi
Son Dakika Güncel Haber

Zabıtadan kasap ve marketlerde et denetimi

1 saat önce

İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kasap ve marketlerde et denetimi yaptı.

Zabıtadan kasap ve marketlerde et denetimi, System.String[]
İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi kasap ve marketlerde et denetimi yaptı.

Ekipler, görevli veteriner hekimi ile kasap ve marketlerdeki et reyonlarında mühür kontrolü ile hijyen şartlarına işletmelerce uyulup uyulmadığı ve kaçak et satılıp satılmadığını kontrol etti.
Denetimlerde, hijyen şartlarını yerine getirmede eksiklikleri bulunan kasaplar uyarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 01:43 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Zabıta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Türkiye'den AB raporuna sert tepki: Kabul edilemez Son dakika! Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni parti kuruyor Kadri Gürsel teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:36:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zabıtadan kasap ve marketlerde et denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]