Zabıtadan kendisine ve kediye şiddet uygulayan şahsa ders gibi uzlaşma şartı - Son Dakika

Gaziantep'te zabıta memuru İsmail Ali Türkan kediye ve kendisine çivili sopayla saldırdıktan sonra tutuklanan Hüseyin A.'yı, Hayvanat Bahçesi'nin barınağına 240 kilo kedi maması bağışlamasının ardından affetti.

Gaziantep'te 17 Mart 2021 Çarşamba günü Değirmiçem Mahallesi'nde Hüseyin A. kediye çivili sopayla eziyet ettikten sonra Büyükşehir Belediyesi'nde görevli zabıta memuru İsmail Ali Türkan'ı boynundan yaralamıştı. Olayın ardından kediye Gaziantep Hayvanat Bahçesi sahip çıkarken, Hüseyin A. ise gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Tutuklandıktan sonra uzlaşmak için ailesi aracılığıyla teklif gönderen Hüseyin A., zabıta memuru Türkan'a boynunda kalan yara izinin geçmesi için yapılacak olan estetik ameliyat masraflarını karşılamayı teklif etti.

Ders gibi uzlaşma şartı

Hüseyin A.'nın bu teklifini reddeden Türkan, uzlaşmak için ders niteliğinde bir şart öne sürdü. Kediye eziyet eden Hüseyin A.'dan kedi maması bağışı yapmasını isteyen Türkan, ancak bu şekilde şikayetinden vazgeçebileceğini Hüseyin A.'ya iletti. Türkan'ın talebini kabul eden Hüseyin A., ailesi aracılığıyla Gaziantep Hayvanat Bahçesine 240 kilo kedi maması bağışında bulundu.

Kediyle zabıtaya çivili sopayla saldırdı

Olayın yaşandığı bölgeden geçtikleri esnada gelen şikayeti telsizden duyunca olay yerine gittiklerini belirten Türkan, kediye eziyet edildiğini görünce kediyi darp eden kişinin elinden aldıklarını söyledi. Şahsın kendisine de çivili sopayla saldırdığını anlatan Türkan, "Polisler gelip şahsı gözaltına aldı. Ardından tutuklandı. Boynumda saldırının izleri hala duruyor. Kediyi alıp veterinere götürdük. Sağlığı anlamında neyi gerekiyorsa yaptırdık. Şuan kedinin durumu çok iyi. Haftada bir kez sürekli arayıp sağlığına dair bilgi alıyorum. Kedinin ilk andaki durumu çok kötüydü. Ağzından ve gözlerinden kan geliyordu. İlk ana göre şuan ki durumu çok iyidir" dedi.

"Kedi maması karşılığında uzlaştık"

Olayın adli makamlara yansımasının ardından kendisine saldıran şahsın ailesinin Zabıta Daire Başkanlığına geldiğini sözlerine ekleyen Türkan, "Benden davadan vazgeçmemi istediler. Çocuklarının ağladığını söylediler. Bende vicdanen rahat edemedim. Bende kalan izden dolayı estetik ameliyatının masrafını karşılamayı teklif ettiler. Ancak ben bunu kabul etmedim. Onlara kedi maması bağışlamaları karşılığında davadan vazgeçebileceğimi söyledim. Onlarda kabul ettiler. Toplamda 240 kilo mama getirdiler. Birlikte götürüp hayvanat bahçesinin barınağına teslim ettik. Hayvanlar benim için çok kıymetli. Şahıs hala tutukludur. Kedi maması karşılığında uzlaşınca ben şikayetten vazgeçtim. Bende kedi besliyorum. İnşallah tekrardan böyle bir olayla karşılaşmayız" diye konuştu.

"Zabıtayla saldıran şahıs arasında sulh sağlandı"

Kedi mamalarını teslim alan Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler ise kedi maması bağışı karşılığında kediye eziyet eden şahısla zabıta memurunun uzlaştığını ifade etti. 15'er kiloluk 16 kedi maması paketini tutuklu şahsın ailesinin hayvanat bahçesi barınağına getirdiğini aktaran Özsöyler, "Zabıtayla saldıran şahıs arasında sulh sağlandı. Kedinin de gerekli tedavilerini bakımlarını yapıyoruz. Şuanda kedinin durumu da gayet iyidir. İnşallah tamamen sağlığına kavuştuğunda doğaya salacağız. İlk geldiğinde durumu baya kötüydü. Eziyet gördüğü için baya kötüydü. İlk geldiği zaman yemekte yiyemiyordu. Yaralarını veteriner hekim arkadaşlarımız tedavi etti. Sağlığına kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Öncelikle bu hayvanlarla yaşamayı öğreneceğiz. Çünkü biz onların alanına giriyoruz. Dünya bizim ortak evimizdir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP