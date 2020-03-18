Zabıtadan koronavirüs denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Yerel Zabıtadan koronavirüs denetimleri - Son Dakika

Zabıtadan koronavirüs denetimleri

6 saat önce

Zabıtadan koronavirüs denetimleri Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe zabıta ekipleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirdi.

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Zabıtadan koronavirüs denetimleri

KONYA - Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, merkez Selçuklu, Meram ve Karatay ilçe zabıta ekipleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek amacıyla kapatılan eğlence mekanlarını denetledi. İçişleri Bakanlığının koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların korunması ve salgının yayılmasını önlemesi amacıyla eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılmasına yönelik verdiği kararın ardından; Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri ile Selçuklu, Meram ve Karatay zabıta ekipleri, şehir merkezindeki eğlence mekanlarında denetimler gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ayrıca Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte koronavirüs nedeniyle gıda, kolonya ve dezenfektan gibi ürünlerin fiyatlarındaki denetimlerini de sürdürüyor. Ekipler, yapılan denetimlerde ürünlerdeki fiyat etiketleri, son kullanma tarihleri ve fiyatlardaki değişikleri kontrol ediyor.

Selçuklu, Zabıta, Konya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:37 Kaynak: İHA

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