Zabıtadan 'köy yumurtası' denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıtadan 'köy yumurtası' denetimi - Son Dakika

Zabıtadan 'köy yumurtası' denetimi

6 saat önce

BARTIN'da, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde, pazar yerlerinde köy yumurtası olduğu öne sürülerek satılan bin çiftlik yumurtasına el konuldu.

Zabıtadan 'köy yumurtası' denetimi, System.String[]

BARTIN'da, zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde, pazar yerlerinde köy yumurtası olduğu öne sürülerek satılan bin çiftlik yumurtasına el konuldu.

Belediye zabıta ekipleri semt pazarlarında denetimde bulundu. Pazarlarda köy yumurtası denilerek tezgaha konulan yumurtaların çiftlik yumurtası olduğunu tespit eden zabıta ekipleri, yumurtaları topladı. Bin yumurta kolilerle taşınarak, belediyeye getirildi. Yumurtaların imha edileceği belirtildi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, sosyal medya hesabından, 'Halkımızın tükettiği gıdalarda güvenirliği kontrol etmek için Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Pazar yerlerinde 'köy yumurtası' niteliğiyle tezgahlarda satışa sunulan, ancak köy yumurtası olmadığı tespit edilen bin yumurtaya el koyarak satışını engelledik' diye paylaşımda bulundu.


Bartın, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 05:58 Kaynak: DHA
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