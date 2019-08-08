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Zabıtadan kurban denetimi

50 dakika önce

Elazığ'da zabıta ekipleri kurban satış ve kesim yapılacak noktaları denetledi.

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Elazığ'da zabıta ekipleri kurban satış ve kesim yapılacak noktaları denetledi.

Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla koruyucu, önleyici tedbirlerin eksiksiz uygulanması için denetimlerde bulunduğu bildirildi. Denetimlerde 15 ayrı noktada oluşturulan kurban satış ve kesim yerlerinde bulunan kurbanlık hayvanların sağlık raporu, küpe ve pasaportlarının tek tek kontrol edildiği aktarıldı.İzinsiz noktalarda kurban satış ve kesimini önlemek amacıyla da denetimleri sürdüğü belirtilen zabıta ekiplerinin belediye tarafından belirlenen 15 ayrı nokta haricinde kurban satış ve kesim yapanlar hakkında cezai işlem uygulayacağı öğrenildi.

Öte yandan belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de kötü koku ve bulaşıcı hastalıklara karşın önlem amacıyla kurban satış ve kesim noktalarında çevresel ilaçlama çalışmaları yaptığı kaydedildi. - ELAZIĞ
Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Elazığ, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:36 Kaynak: İHA
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