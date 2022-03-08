Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı

08.03.2022 15:20

Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı Yalova'da zabıta ekipleri, şehir merkezinde bulunan zincir ve yerel marketlerde ayçiçek yağı denetimi gerçekleştirdi.

Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı

YALOVA - Yalova'da zabıta ekipleri, şehir merkezinde bulunan zincir ve yerel marketlerde ayçiçek yağı denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 5 litrelik ürünler raflar yerine depolarda olduğu tespit edildi.

Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, stokçuluğun önüne geçişmesi adına Merkez ilçedeki marketlere denetimler yaptı. Ekipler denetimde rafların yanı sıra depoları da kontrol etti. Denetimlerde kurallara uymayan işlemler hakkında tutanak tutuldu.

Özellikle 5 litre yağ bulunmayan reyonların ardından ekipler depo kontrolleri gerçekleştirildi. Depo kontrollerinde koliler içinde bulunan 5 litrelik yağlar ile ilgili tutanak tutuldu. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden yapılan açıklamada, "Yapmış olduğumuz denetimlerde ilk önce rafları kontrollerini gerçekleştiriyoruz. Ardından marketlerin depolarını kontrol ediyoruz. Bazı marketlerin depolarında 5 litre yağları tespit ettik. Burada bulunan arkadaşlar bunların 'promosyon ürünü olduğunu ve ileri bir tarihte satışa çıkacağını' söylediler. Bizler bize verilen yetkilere istinaden rafta olmayan ürünün depoda olduğunu tespit ettiğimiz için tutanağımızı tuttuk. Tutmuş olduğumuz tutanakları Yalova İl Ticaret Müdürlüğüne ileteceğiz ve gereken işlemler bu kurumumuz gerçekleştirecek" denildi.

Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı
Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı
Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı

YORUMLAR
500
Rafta olmayan depoda çıktı! Marketler ayçiçek yağını bakın nerede saklıyor Rafta olmayan depoda çıktı! Marketler ayçiçek yağını bakın nerede saklıyor Hüyük'te zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı Hüyük'te zabıta ekipleri marketlerde sıvı yağ denetimi yaptı Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa

Yalova Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yalova, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı - Son Dakika


Son Dakika
15:22 Bergüzar Korel oğlu Han'ı ilk kez paylaştı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:11 Arkeologlar bin 500 yıllık kasenin mesajını şaşkınlıkla okudu: İblis'i böyle yenersiniz
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa: Gerekirse depolara girin, bakın, ihbar edin!
14:59 Ekonomi odaklı seçmen AK Parti'den koptu! Çekirdek seçmen ise yüzde 25 bandında
14:49 Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Antalya zirvesiyle ilgili konuştu: Ukrayna'yla görüşmeye hazırız, mesele onların hazır olup olmadığı!
14:40 Seray Sever'in babası yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 15:30:45. #1.13#
SON DAKİKA: Zabıtadan marketlere stok yağ denetimi... Rafta olmayan 5 litrelik ayçiçek yağları depodan çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement