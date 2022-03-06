Niğde'de zabıta ekipleri marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelindeki marketlerde sıvı yağ satışına yönelik şikayetler üzerine tezgah ve depolarda denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde, marketlerin depolarında olup da raflarında olmayan sıvı yağlara rastlanmadığı tespit edildi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, zabıta ekiplerinin denetimlerinin sürdüğünü belirterek, "Bugün yağ stokçuluğuna karşı ekiplerimiz market raflarında ve depolarda denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, stokçuluk konusunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Vatandaşlarımızı her türlü stokçuluğa karşı koruyacağız ve bu denetimlerimizi sürdüreceğiz. Yetkili mercilerin açıkladığı gibi yeterli ayçiçek yağı stokumuz var. Kimse kötü senaryolar yazıp durmasın." ifadelerini kullandı.