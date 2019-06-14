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Zabıtadan maskeli denetim

4 saat önce

Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri maske takarak ekmek gramaj kontrolü, hijyen ve ölçü ayar denetimi yaptı.

Zabıtadan maskeli denetim, System.String[]
Tokat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri maske takarak ekmek gramaj kontrolü, hijyen ve ölçü ayar denetimi yaptı.

Tokat Belediyesi Zabıta ekipleri şehrin birçok bölgesinde 200 gramdan satılan somun ekmeklere gramaj kontrolü yaptı. Tokat halkının sağlıklı bir şekilde ekmek tüketmesi için Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığının Komisyon Kararı doğrultusunda yapılan kontrollerde ekmeklerin büyük oranda gramaj uygunluğu yerinde tespit edildi. Denetimlerde eksik gramaj tespit edilen ekmekler tutanakla kayıt altına alınıp toplandıktan sonra Aşevi Vakfı yetkililerine teslim edildi. Zabıt ekipleri ekmek denetimlerini hijyenik olarak eldiven ve maske takarak yaptı.

Tokat Zabıta Müdürlüğü yetkilileri Tokat halkının güvenli ticareti için bu denetimlere devam edecekleri bilgisini verdi. Zabıta ekipleri tarafından toplumsal beklenti haline gelen kaldırım işgalleri ve izinsiz satış yapılan alanlarda ticaretin men edilmesi çalışmalarının da yapılacağı bildirildi. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 04:51 Kaynak: İHA
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