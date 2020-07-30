Zabıtadan mezarlıklarda korona virüs önlemi - Son Dakika

Zabıtadan mezarlıklarda korona virüs önlemi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında Kurban Bayramı sürecinde mezarlıklarda yaşanacak yoğunluğu önlemek için ziyarete gelen vatandaşları kapıda karşılayarak gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

Zabıtadan mezarlıklarda korona virüs önlemi, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında Kurban Bayramı sürecinde mezarlıklarda yaşanacak yoğunluğu önlemek için ziyarete gelen vatandaşları kapıda karşılayarak gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

Korona virüse karşı Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak uygulanan tedbirlerin vatandaşların sağlığı açısından büyük bir öneme sahip olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman, "Ekiplerimiz Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında bayram için alınan tedbirleri uyguluyor. Yoğunluğu en aza indirerek sosyal mesafenin sağlanmasını ve salgının yayılma riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Tedbirler dahilinde mezarlıklara özel araçları almıyoruz. Hasta, yaşlı ve ziyaret edeceği mezarları nizamiyeye uzak olan vatandaşlarımızın mezarlık içi ulaşımlarını araçlarımızla gerçekleştiriyoruz. Gelen her vatandaşımızın maske kontrolünü yapıyor, maskesi olmayana maske veriyoruz ve dezenfektan sıvıları kullanmalarını sağlıyoruz. Bayram boyunca yapacağımız bu uygulamayla mezarlık ziyaretlerinde korona virüsün yayılmasını engellemeyi hedefliyoruz. İnşallah güzel bir bayramı hep birlikte geçireceğiz" dedi.

Alınan tedbirler kapsamında ayrıca mezarlık içine araç giriş ve çıkışı yapılmazken ziyaretçilere maske dağıtılıyor. Araçlarıyla mezarlığa gelen hasta ve yaşlı vatandaşlar ise zabıta ekiplerine ait araçlarla ziyaret edeceği mezara kadar götürülüyor. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:22

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zabıtadan mezarlıklarda korona virüs önlemi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonsporlu Aleksander Sörloth, sezonu hem ligde hem de kupada gol kralı olarak tamamladı 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Kurban Bayramı mesajı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Everton'lı Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu Konya'da evlere 150 metre mesafede yeni bir obruk oluştu Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
700 yıllık kervansarayda 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu         
08:10
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti         
00:46
Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı Final maçında gol sonrası Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu'nun yaptığı hareket kameraya yansıdı         
23:51
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti         
23:17
Ekranların sevilen dizisi Çukur'da setler yeniden kuruluyor! İşte çekimlerin başlayacağı tarih Ekranların sevilen dizisi Çukur'da setler yeniden kuruluyor! İşte çekimlerin başlayacağı tarih         
22:41
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse         
21:16
Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor         
19:35
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı         
18:58
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü         
18:53
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi         
18:50
Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu Sınav sonucunu öğrendikten sonra kayıplara karışan genç bulundu         
17:48
2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı         
17:45
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı         
17:13
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı         
16:36
On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı On binlerce Rus, Türkiye'ye gelmek için tatil rezervasyonu yaptırdı         
16:35
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu         
15:47
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü         
15:39
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak         
15:39
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı         
15:36
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
15:33
Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı! Eski eşi ünlü Rus atleti bavula koyup ormana götürdü, çiçek verip serbest bıraktı!         
15:28
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi         
15:20
Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı Boateng'in eşi Melissa Satta'nın kırmızı bikinili pozuna takipçileri övgüler yağdırdı         
15:08
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı         
15:02
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı         
13:54
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü         
13:43
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak         
13:26
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı         
13:21
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 12:41:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zabıtadan mezarlıklarda korona virüs önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei