Zabıtadan mezarlıklarda Kovid-19 önlemi - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kurban Bayramı sürecinde mezarlıkları ziyarete gelenleri kapıda karşılayarak yönlendirme yapıyor.

Önlemler kapsamında mezarlık içine araç girişine izin verilmezken, ziyaretçilere maske dağıtılıyor.

Araçlarıyla mezarlığa gelen hasta ve yaşlı vatandaşlar ise zabıta ekiplerine ait araçlarla ziyaret edeceği mezara kadar götürülüyor.

Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman, yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı vatandaşların tedbirlere uyuması gerektiğini söyledi.

Kurban Bayramı öncesinde mezarlıklarda yoğunluk yaşandığını belirten Dizman, "Kıranköy ve Asri Mezarlık'ta bayram için alınan tedbirleri zabıta ekipleri olarak uygulamaya çalışıyoruz. Yoğunluğu en aza indirerek sosyal mesafenin sağlanmasını ve salgının yayılma riskini ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz. Bayram boyunca yapacağımız uygulamalarla mezarlık ziyaretlerinde koronavirüsün yayılmasını engellemeyi hedefliyoruz. İnşallah güzel bir bayramı hep birlikte geçireceğiz." dedi.