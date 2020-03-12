Zabıtadan öğrencilere 'bilinçli tüketici' eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıtadan öğrencilere 'bilinçli tüketici' eğitimi - Son Dakika

Zabıtadan öğrencilere 'bilinçli tüketici' eğitimi

6 saat önce

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, öğrencilere yönelik 'bilinçli tüketim' konferanslarına başladı.

Zabıtadan öğrencilere 'bilinçli tüketici' eğitimi, System.String[]

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, öğrencilere yönelik 'bilinçli tüketim' konferanslarına başladı.


Altınova Belediyesi Zabıta Amiri Salik Akbaş, zabıta memuru İlker Gülbahar ve zabıta personeli Yavuz Sazil'den oluşan ekip, okullarda öğrencileri bilinçli tüketim konusunda bilgilendiriliyor. Zabıta Amirliği ekipleri, Altınova Hürriyet Ortaokulu ve Altınova İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine bilinçli tüketici olunması yönünde yapılması gerekenler ve zabıtanın görevleri hakkında bilgiler verdi. Seminerin sonunda ise öğrencilerden gelen sorular Zabıta Memuru İlker Gülbahar tarafından cevaplandı.


Zabıta Amiri Salih Akbaş, "İlçe merkezimizde bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik yapmış olduğumuz bilgilendirmelerde, '6502 Sayılı Tüketiciyi Koruma, 5326 Kabahatler Kanunu ve Zabıta Yönetmeliği ' gereğince bilgilendirme gerçekleştiriyoruz. Seminerimizde üretim yeri, etiketi, son kullanma tarihi, satış fiyatı, raf ve kasa arasında dikkat edilmesi fiyatlandırılması, iş yeri denetimleri, çevre denetimleri gibi birçok konuda bilgilendirme yapıyoruz" dedi. - YALOVA

Hürriyet, Altınova, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:24 Kaynak: İHA
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