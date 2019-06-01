Son Dakika Haberleri: Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi denetim
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Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi denetim

1 saat önce

Söğüt İlçe Belediyesi'ne bağlı Zabıta Amirliği ekipleri Ramazan Bayramı öncesi ilçe halkının huzur ve güven içinde alışveriş yapmaları için gıda satışı ve imalatı yapan işletmeleri denetledi.

Zabıtadan Ramazan Bayramı öncesi denetim, System.String[]
Söğüt İlçe Belediyesi'ne bağlı Zabıta Amirliği ekipleri Ramazan Bayramı öncesi ilçe halkının huzur ve güven içinde alışveriş yapmaları için gıda satışı ve imalatı yapan işletmeleri denetledi. Ekipler, pasta tatlı şeker gibi gıda maddesi satışı ve imalatı yapan iş yerlerini denetledi. Halk sağlığı açısından büyük önem arz eden iş yerlerinin ruhsat, genel temizlik sağlık kurallarına uygunluk ve üretim alanları kontrolü ile personelin kişisel bakım ve hijyen belgelerini ve fiyat tarifeleri kontrol edildi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:51 Kaynak: İHA
Huzur, Söğüt, Zabıta, Ramazan Bayramı, Yaşam
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