Zabıtadan Ramazan denetimi - Son Dakika
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Zabıtadan Ramazan denetimi

04.04.2022 17:41
Zabıtadan Ramazan denetimi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde zabıtalar tarafından fırınlarda Ramazan denetimi yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde zabıtalar tarafından fırınlarda Ramazan denetimi yapıldı.

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmeleri amacıyla fırınlarda denetim yaptı.

Ramazan ayının başlaması ile birlikte özellikle gıda ürünlerine yönelik yapılan denetimler çerçevesinde öncelikle hijyen koşulları olmak üzere satışı yapılan ürünlerin gramaj kontrolleri gerçekleştirildi.

İşyerlerinde imalat yapılan mutfaklar, kullanılan malzemeler, ürünlerin son kullanma tarihleri, işyeri çalışanlarının kıyafet ve kişisel temizliklerine kadar bütün denetimler yapıldı. - ANKARA

Zabıtadan Ramazan denetimi

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Zabıta Müdürlüğü, Beypazarı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zabıtadan Ramazan denetimi - Son Dakika


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