Son Dakika Haberleri: Zabıtadan sahildeki çadırlara müdahale
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Zabıtadan sahildeki çadırlara müdahale

1 saat önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri kaçak kurulan çadırlarla mücadeleye devam ediyor.

Zabıtadan sahildeki çadırlara müdahale, System.String[]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri kaçak kurulan çadırlarla mücadeleye devam ediyor.

Gemlik Belediyesi ve Bursa Büyükşehir zabıta ekipleri ile güvenlik güçleri, Büyük Kumla, Kumsaz ve Küçük Kumla sahillerinde yasak bölgede çadır kuran çoğunlukla yabancı uyruklulara ait çadırları kaldırdı. Bilhassa bayramı fırsat bilip sahil bölgelerinde çadır kuran tatilcilerden dolayı çok sayıda şikayet gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Kumsaz, Büyük ve Küçük Kumla sahillerinde birçok çadır tespiti yapan ekipler, öncelikle megafonla ikaz ederek çadırların toplanmasını istedi. Sökülmeyen çadırlar ise ekipler tarafından tek tek toplandı.

Yetkililer, sahillerde gereksiz işgallere izin vermeyeceklerini vurgularken, Gemlik'te belirlenen bir çadır alanı olmaması sebebiyle kumsallarda ve kamuya açık alanlarda çadır kurmanın yasak olduğunu ifade etti. Her vatandaşın sahilleri kullanma hakkının olduğunu kaydeden yetkililer, sahillerde gereksiz işgale karşı müdahalenin aralıksız devam edeceğini belirtti. - BURSA
Gemlik, Zabıta, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:45 Kaynak: İHA
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