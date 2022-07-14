Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelinde seyyar satıcılara yönelik eş zamanlı baskın düzenledi. İzinsiz olarak seyyar satıcılık yapanların malzemelerine el koyan ekipler, kaldırım işgali yapan esnafın malzemesini de kaldırdı. Toplanan malzemeler araçlara yüklenip götürülürken izin almalarına rağmen kurallara aykırı satış yapanlara ise cezai işlem uyguladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Zabıtadan seyyar satıcılara şok baskın - Son Dakika

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