Zabıtadan seyyar satıcılara şok baskın - Son Dakika
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Zabıtadan seyyar satıcılara şok baskın

14.07.2022 11:26
Zabıtadan seyyar satıcılara şok baskın

Şanlıurfa'da Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara şok baskın düzenledi.

Şanlıurfa'da Zabıta ekipleri, seyyar satıcılara şok baskın düzenledi. İzinsiz olarak seyyar satıcılık yapanların malzemesine el koyan ekipler, kurallara uymayanlara ise cezai işlem uyguladı.

Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelinde seyyar satıcılara yönelik eş zamanlı baskın düzenledi. İzinsiz olarak seyyar satıcılık yapanların malzemelerine el koyan ekipler, kaldırım işgali yapan esnafın malzemesini de kaldırdı. Toplanan malzemeler araçlara yüklenip götürülürken izin almalarına rağmen kurallara aykırı satış yapanlara ise cezai işlem uyguladı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıtadan seyyar satıcılara şok baskın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zabıtadan seyyar satıcılara şok baskın - Son Dakika
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