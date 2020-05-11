Zabıtadan seyyar ve kaldırım işgali denetimi - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kent merkezinde seyyar satıcılara ve kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimler sonucunda tespit edilen olumsuzluklara müdahalede bulunularak gerekli işlemler uygulandı.



Korona virüs önlemleri kapsamında çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda esnaf ve tüketicilerin haklarının korunması ile kayıt dışının önlenmesi amacıyla seyyar satıcılara ve kaldırımları kullanan yayaların kaldırım işgallerinden mağdur olmaması amacıyla kaldırım işgaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen denetimler kapsamında kayıt dışı çalışan seyyarları önleyen zabıta ekipleri, vergilerini ve kanun kapsamında çalışan esnafların haklarını savunarak gerekli işlemleri gerçekleştirdi. Araç trafiğini ve kaldırımlardaki yaya trafiğini olumsuz yönde etkileyecek reklam tabelası, ürün satış reyonu gibi malzemeleri de yol ve kaldırımlardan kaldırtarak yayaların kaldırımı sosyal mesafe kuralları dahilinde kullanma haklarının korunmasını sağladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak esnafların, tüketicilerin ve yayaların haklarını korumaya yardımcı olmaya devam edeceklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, kayıt dışı çalışarak hem esnafların hem de ülke ekonomisine zarar veren davranışları da her zaman önlemek için mücadele edeceklerini dile getirdi. - MANİSA