Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karaman mevkisinde trafik kontrolü yapan ekipleri denetledi.

Tutulmaz, şehirlerarası otobüs ve kendi araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet etti, Kovid-19 tedbirlerine özenle uyulmasını istedi.

Tutulmaz, daha sonra Çaydeğirmeni Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti ve Belediye Başkanı Satılmış Gebeş'ten çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Devrek'te simit fırınlarında gramaj ve hijyen denetimi yapıldı

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentteki simit fırınlarında gramaj ve hijyen denetimi yaptı.

Ekipler, halkın sağlığını korumak amacıyla ilçede faaliyette bulunan simit fırınlarını denetledi. Denetlenen simit fırınlarının pandemi kurallarına uyup uymadığı, ürettikleri ürünün gramajlarının düşük olup olmadığına ve iş yerlerinin hijyenik olup olmadıklarına bakıldı.

Zabıta ekipleri, fırıncı esnafına maske takmaları, pandemi kurallarına uymaları ve iş yerlerinin her zaman düzenli ve hijyenik olması yönünde de uyarılarda bulundu.

Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, halkın sağlığına büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu amaçla ekiplerimiz denetim ve kontrollerini düzenli bir şekilde yapıyor. Halkımızın sağlığını korumak, onların sağlıklı ve güvenli bir ortamda alışveriş yapabilmelerine yönelik denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürüyoruz." dedi.