Zabıtadan sosyal mesafe ve fiyat denetimi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi halk sağlığını tehdit eden Korona virüs mücadelesinde tedbirlerini artırdı. Zabıta ekipleri, toplu ulaşımdaki sosyal mesafe kuralından marketlerdeki fiyat denetimlerine kadar sıkı bir çalışma yürütüyor.



Antalya genelinde vatandaşların huzuru, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini sıkı şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler



Korona virüs salgınına karşı mücadele çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezi ile ilçelerde denetimler aralıksız sürüyor. Zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs mücadelesi kapsamında taksiler ve toplu ulaşım araçlarının denetlenmesi, gıda satışı yapan marketlerde fiyat denetlemesi ve Konyaaltı ile Lara Sahillerinde denetleme yapıyor.



Toplu taşımada sosyal mesafe denetimi



İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi çalışan toplu ulaşım araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri denetimlerine devam ediyor. Şehirdeki farklı noktalarda denetim yapan ekipler, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol ediyor. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve şoförleri ikaz ediyor. Denetimlere periyodik aralıklarla devam edileceği belirtildi.



Taksilere plaka denetimi



Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri Antalya'da ticari taksileri de denetlemeye başladı. İçişleri Bakanlığı'nın ticari taksilerle ilgili yayınladığı tek-çift plaka uygulamasıyla ilgili denetimler gerçekleştiriliyor.



Marketlerde fahiş fiyat denetleniyor



Ekipler ayrıca, Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle iş yerlerine yönelik denetimlerini de sürdürüyor. Türkiye'de korona virüs vakasının yaşanmasından sonra gıda, maske ve hijyen ürünlerinde fahiş fiyat artışları uygulanmasına yönelik denetimler sıklaştırılarak sürüyor. Zabıta ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle işbirliği içinde bu tür ürünleri satan işyerlerine denetimler gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında kent merkezinde faaliyet gösteren simit tezgahlarında hijyen denetlemesi de gerçekleştirildi. Ekipler, simit tezgahlarında çalışan esnafı koruyucu eldiven ve maske kullanmaları konusunda uyardı.



Sokaklarda 65 yaş üstü uyarısı



Zabıta ekipleri, korona virüsü salgını nedeniyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara da uyarılarda bulunuyor. Ekipler, özellikle meydan ve yeşil alanların yanı sıra banka önlerinde maaş çekmeye gelen ve caddelerde gezen yaşlıları uyararak, sağlıkları açısından evlerinden çıkmamaları ve evlerine gitmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Ekipler ayrıca virüs tedbirleri kapsamında vatandaş girişine yasaklanan Konyaaltı ve Lara sahilinde de denetimlerini sürdürüyor. - ANTALYA