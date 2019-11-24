Son Dakika Haberleri: Zabıtadan sürücülere balık ekmek ikramı
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Zabıtadan sürücülere balık ekmek ikramı

6 saat önce

Ereğli ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe çıkışında durdurdukları araçlardaki vatandaşlara balık ekmek ikram etti.

Zabıtadan sürücülere balık ekmek ikramı, System.String[]

Ereğli ilçesinde zabıta ekipleri, ilçe çıkışında durdurdukları araçlardaki vatandaşlara balık ekmek ikram etti.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "13. Karadeniz Ereğli Hamsi Festivali" etkinlikleri kapsamında ilçe çıkışında durdurdukları araç sürücülerine ve yolculara balık ekmek ikramında bulundu.

Ereğli Belediye Başkan Yardımcısı Sema Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, festival etkinlikleri kapsamında ilçe dışına çıkan sürücü ve yolculara balık ekmek ikramı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sürücüler ve yolcular balık ekmek ikramımız karşısında şaşkınlık yaşadılar." dedi.

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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