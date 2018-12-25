Son Dakika Haberleri: Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı

Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı

49 dakika önce

Adana'da, Türkçe olmayan iş yeri tabelalarına yönelik operasyon düzenledi. Zabıta ekipleri yüzde 75'i Türkçe olmayan tabela, afiş ve posterleri kaldırılarak, iş yeri sahipleri uyarıldı.

Adana'da Zabıta Yüzde 75'i Türkçe Olmayan Tabelaları Kaldırdı, System.String[]

Adana'da zabıta ekipleri, Türkçe olmayan iş yeri tabelalarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yüzde 75'i Türkçe olmayan tabelalar kaldırılarak, iş yeri sahipleri uyarıldı.

ZABITA İŞ YERLERİNDEKİ TABELA, POSTER VE AFİŞLERİ SÖKTÜ

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı zabıta ekiplerince Türkçe'nin Korunması Kanununa istinaden, kent genelinde iş yerlerindeki çoğunluğu Suriyelilere ait olan, standartlara uymayan ve görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen tabela, poster ve afişleri söktü.

İŞ YERİ SAHİPLERİ UYARILDI

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi ile Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi civarında denetimler yapan zabıta ekipleri, standartlar gereği yüzde 75'i Türkçe olmayan tabela, poster ve afişleri kaldırdı. Zabıta ekiplerince yapılan operasyon sırasında iş yeri sahipleri, bir daha Türkçe olmayan tabelaların asılmaması yönünde uyarılarda bulundu. Vatandaşlar da gerçekleştirilen operasyona destek verdi.

"HÜKÜMETİMİZ TABELADAKİ TÜRKÇE ORANINI YÜZDE 75 OLARAK BELİRLEDİ"

İzinsiz asılan tabelalar, led ışıklar ve posterlerin görüntü kirliliğine neden olduğu yönünde vatandaşların şikayetlerini değerlendirdiklerini belirten Zabıta Daire Başkanı Kadir Tüylü, "İnsanlar buralarda ne yapıldığını, ne satıldığını anlamakta zorlanıyordu. Bu arada hükümetimiz tabeladaki Türkçe oranını yüzde 75 olarak belirledi. Biz de kanuna uyarak düzenlememizi yaptık" açıklamasında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:14 Kaynak: İHA

Adana, Zabıta, 3. Sayfa, Güncel
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