Zabıtadan tabela temizliği operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıtadan tabela temizliği operasyonu - Son Dakika

Zabıtadan tabela temizliği operasyonu

7 saat önce

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevre ve görüntü kirliliğine karşı geniş operasyon başlattı.

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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde çevre ve görüntü kirliliğine karşı geniş operasyon başlattı. Yaya kaldırımları ve yol kenarlarındaki metal tabelalar, oksijen kaynak makinesiyle sabitlendiği yerden kesilerek kaldırıldı.


Osmangazi Belediyesi, yol kenarlarındaki arazilere izinsiz asılan tabelaların artması üzerine harekete geçti. İlçe genelinde yol kenarına gelişi güzel asılan reklam tabelalarının oluşturduğu görsel kirliliği ortadan kaldırmak için çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, boş arazilere çeşitli firmalar tarafından izinsiz olarak konulan tabelaları kaldırdı. Zemine beton dökülerek sabitlenmiş olan metal tabelalar, oksijen kaynak makinesiyle sabitlendiği yerden kesilerek kaldırıldı. Görüntü kirliliğine sebebiyet veren ve sürücülerin görüş mesafelerine de mani olan tabelaları boş alanlara izinsiz asan kişi ya da firmalara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.


İzinsiz olarak yaya kaldırımlarına sabitlenen tabelaların vatandaşlar için tehlike teşkil ettiğini ve çarpmalardan dolayı basit yaralanmalara sebebiyet verdiğini kaydeden yetkililer, gelişi güzel asılan tabelaların kaldırılmasıyla görüntü ve çevre kirliliğinin ortadan kaldırıldığını bildirdi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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