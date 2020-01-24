Zabıtadan tartı ve fiyat denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıtadan tartı ve fiyat denetimi - Son Dakika

Zabıtadan tartı ve fiyat denetimi

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulanan marketlere zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Zabıtadan tartı ve fiyat denetimi, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde bulanan marketlere zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.


Gümüşova Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçede bulunan yerel ve ulusal marketlere denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin son kullanım tarihleri, ürün ambalajları, etiketleri ve ekmeklerin gramajları kontrol edildi.


Denetimlerle ilgili zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Belediyemiz Zabıta ekipleri, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında ilçede faaliyet gösteren yerel ve ulusal zincir marketlerin şubelerinde denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, raflardan örnek ürünler alarak, fiyat ve gramajlarını, son kullanma tarihlerini kontrol etti. Daha sonra ürünleri kasaya götürüp barkod okuması yaptırılarak raf ve kasadaki bilgilerin karşılaştırması yapıldı. Ekmek ve bazı ürünler tartılarak üzerinde yazılı gramajla da karşılaştırıldı. Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güvenilir bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için denetimlerine bundan sonra da belirli programlar dahilinde devam edecektir" denildi. - DÜZCE

Gümüşova, Zabıta, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren adamın dedektif tuttuğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 19:16:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zabıtadan tartı ve fiyat denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]