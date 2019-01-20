Son Dakika Haberleri: Zabıtadan Terazi ve Hijyen Denetimi

Zabıtadan Terazi ve Hijyen Denetimi

1 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında terazi ve hijyen denetimi yaptı.

Zabıtadan Terazi ve Hijyen Denetimi, System.String[]
Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında terazi ve hijyen denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için halk pazarlarında denetim gerçekleştirdiğini belirtti.

Kuru gıda, sebze, meyve ve süt ürünleri satışının yapıldığı pazar tezgahlarında, meyve ve sebzelerde yer alan etiketlerin kurallara uygun olup olmadığını kontrol eden ekiplerin, fiyatların görünür şekilde yazılması konusunda satıcıları bilgilendirdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için çalıştıklarını belirtti.

Eşkinat, şunları kaydetti:

"Pazarlarımızda, hem hijyen hem de ölçü ayar denetimlerimiz, ekiplerimiz tarafından sürdürülüyor. Bununla beraber pazarın giriş noktasına yerleştirdiğimiz hassas terazi ile vatandaşlarımız, aldıkları ürünleri gönül rahatlığı ile ücretsiz olarak tartabiliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 12:55 Kaynak: AA

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