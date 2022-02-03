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Zabıtadan ticari taksi denetimi - Son Dakika

Zabıtadan ticari taksi denetimi

03.02.2022 09:17
Zabıtadan ticari taksi denetimi

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, taksi durakları ile bu taksi duraklarında çalışan ticari taksicilerin denetimlerini gerçekleştirdi.

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, taksi durakları ile bu taksi duraklarında çalışan ticari taksicilerin denetimlerini gerçekleştirdi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, taksi durakları ile bu taksi duraklarında çalışan ticari taksicilerin denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerde şoförlerden trafik kurallarına uymaları da istendi.

Kontrollerle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, "Denetimlerde; ücret tarifesi, çalışma ruhsatı ve taksimetre açılması gibi konularda kontroller yapıldı. Araçların taksimetrelerini, çalışma ruhsatlarını, ücret tarifelerini incelendi. Araçlarda kış lastiklerinin olup olmadığı bakıldı. Denetimlerimiz ilçe genelinde aralıksız devam edecektir" diye konuştu. - YALOVA

Zabıtadan ticari taksi denetimi
Zabıtadan ticari taksi denetimi
Zabıtadan ticari taksi denetimi
Zabıtadan ticari taksi denetimi
Zabıtadan ticari taksi denetimi

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Altınova, Yalova, Zabıta, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zabıtadan ticari taksi denetimi - Son Dakika


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