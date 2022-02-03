Zabıtadan ticari taksi denetimi - Son Dakika

Yalova'nın Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, taksi durakları ile bu taksi duraklarında çalışan ticari taksicilerin denetimlerini gerçekleştirdi.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, taksi durakları ile bu taksi duraklarında çalışan ticari taksicilerin denetimlerini gerçekleştirdi. Denetimlerde şoförlerden trafik kurallarına uymaları da istendi.

Kontrollerle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, "Denetimlerde; ücret tarifesi, çalışma ruhsatı ve taksimetre açılması gibi konularda kontroller yapıldı. Araçların taksimetrelerini, çalışma ruhsatlarını, ücret tarifelerini incelendi. Araçlarda kış lastiklerinin olup olmadığı bakıldı. Denetimlerimiz ilçe genelinde aralıksız devam edecektir" diye konuştu. - YALOVA