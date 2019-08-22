Son Dakika Haberleri: Zabıtadan toplu taşıma araçlarında klima denetimi
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Zabıtadan toplu taşıma araçlarında klima denetimi

58 dakika önce

Türkiye'nin en sıcak ili Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir içi ulaşım araçlarında klima denetimlerini sürdürüyor.

Zabıtadan toplu taşıma araçlarında klima denetimi, System.String[]

Türkiye'nin en sıcak ili Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir içi ulaşım araçlarında klima denetimlerini sürdürüyor.


Sıcak iklim kuşağında yer alan Şanlıurfa'da hava sıcaklıkları etkisini sürdürürken, büyükşehir belediyesi de ulaşımda vatandaşların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir zabıta ekipleri rutin olarak gerçekleştirdikleri cam film ve gürültü kirliliği denetimlerini bu kez klima denetimi ile sürdürdü. Şehrin birçok farklı noktasında şehir içi ulaşım araçlarına binerek denetimler yapan zabıta ekipleri, sürücülere konu ile ilgili uyarılarda bulunurken, vatandaşlara ise olası sorunlarda 153 iletişim merkezine bilgi vermelerini istedi.


Ekiplerin vatandaşları bilgilendirdiği açıklamada, "Gündüz saatlerinde sürücü arkadaşlarımızın klima açması gerekmektedir. Aksi takdirde vatandaşlarımız 153 iletişim merkezimizi arayarak ilgili aracın plakasını, saatini ve güzergahını bize aktarsınlar. Bizler, olumsuz davranışın önüne geçebilmek için uyarılarımızı ve yasal çerçevenin getirdiği ölçüde girişimlerimizi yapacağız" denildi.


Günlük 190 bin vatandaşın kullandığı toplu taşımada en iyi hizmeti vatandaşa sunmanın gayesinde olan Büyükşehir Belediyesi, denetimlerini yaz boyunca sürdürecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Zabıta, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:09 Kaynak: İHA
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