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Zabıtadan toplu taşıma denetimi

7 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Zabıtadan toplu taşıma denetimi, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki denetim faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetleme gerçekleştirdi.

Denetimlerde toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarından gelen şikayet ve istekleri de göz önünde bulunduran ekipler, araçlardaki klima, cam film ve sigara denetimiyle sürücülerin çalışma karnesini inceledi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ise ceza işlemi uygulandı.

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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