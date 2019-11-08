Zabıtadan toplu taşıma denetimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir içi toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki denetim faaliyetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetleme gerçekleştirdi.

Denetimlerde toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarından gelen şikayet ve istekleri de göz önünde bulunduran ekipler, araçlardaki klima, cam film ve sigara denetimiyle sürücülerin çalışma karnesini inceledi. Kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ise ceza işlemi uygulandı.