Son Dakika Haberleri: Zabıtadan yaralı kediye yardım eli
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Zabıtadan yaralı kediye yardım eli

2 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Körfez'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru kedi, zabıta ekiplerinin yardımıyla tedavi için ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Zabıtadan yaralı kediye yardım eli, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Körfez'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru kedi, zabıta ekiplerinin yardımıyla tedavi için ait Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çağrı merkezine gelen telefon sonrasında hareket geçti. Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan yavru kedi, zabıta ekipleri tarafından bulunduğu bölgeden alındı ve tedavisi için Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde uzman veteriner tarafından ilk müdahalede bulunulan yavru kedi için hemen tedavi süreci başlatıldı. Vatandaşlar da kısa süre içerisinde bölgeye gelen ve yavru kedinin tedavisi için çalışma yürüten Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:12 Kaynak: İHA
Körfez, Zabıta, Güncel
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