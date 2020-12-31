Zabıtadan yeni yıl öncesi sıkı denetim - Son Dakika

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşı öncesi tekel bayii ve kuruyemişçiler başta olmak üzere marketleri denetledi.

Yeni yıl öncesi İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sıkı denetim başlattı. Hafta başında 8 ayrı ekiple sahaya inen İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin muhtelif yerlerinde hizmet veren kuruyemiş ve tekel bayiler öncelikli olmak üzere marketlere yönelik 159 işyerini mercek altına aldı.

Yılbaşı öncesi yapılan denetimler kapsamında öncelikle işyeri açma ve çalışma belgesi olmak üzere işyerinin tertip ve düzeni, temizliği, çalışanların temizliği, satışa sunulan ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihi, işyerinin ruhsata aykırı faaliyette bulunup bulunmadığı ve etiket hususlarında incelemeler yapıldı. Denetim sırasında işyerlerinin tamamının ilgili kurallara uygun olduğu tespit edildi. Yönetmeliğe uymayan iş yeri sahiplerine ceza-i müeyyide ile karşılaşacakları konusunda ekipler tarafından bilgi verildi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl Belediyesi olarak halkımızın günlük yaşamının rahat ve güzel bir şekilde devam etmesi için uğraş veriyoruz. Bu kapsamda çeşitli sektörlere yönelik denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Bu denetlemelerdeki amacımız; vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak. Şunu da belirtmek isterim ki Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler aniden ve zamansız yapılıyor. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bu şehirde yaşamaktan mutluluk duymaları ve halkımızın gönül rahatlığı ile yaşamlarını sürdürmeleri noktasında bu tür denetimlerin sürekli yapıldığını ve bundan sonra da aynı kararlılıkla bu denetimlerin devam edeceğini buradan özellikle belirtmek istiyorum. Yapılan son denetimde de 59 işyerinin tamamının kurallara uyduğu, hijyen şartları ve ürün tazeliği konusundaki gerekliliklerini yerine getirdiği görüldü. Bu tablo karşısında esnafımıza da teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA