Son Dakika Haberleri: Zabıtadan Yılbaşı Öncesi Pastanelere Denetim

Zabıtadan Yılbaşı Öncesi Pastanelere Denetim

1 saat önce

Zonguldak'ta zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi pastanelere sıkı denetim yaptı.

Zabıtadan Yılbaşı Öncesi Pastanelere Denetim, System.String[]
Zonguldak'ta zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi pastanelere sıkı denetim yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı. Yılbaşı öncesi kent merkezinde faaliyet gösteren pastaneleri denetleyen ekipler, imalathanelerdeki eksiklikleri de iş yeri sahiplerine bildirdi. Merkez Karakol Amiri Nihat Köseoğlu ve ekipler kent merkezinde 10 iş yerini denetledi. Öte yandan, temizlik ve hijyen kuralları konusunda da hatırlatmalarda bulunuldu. Ekipler, temizlik ve hijyen kurallarını ihlal eden pastane olmadığını tespit etti. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:48 Kaynak: İHA

Zonguldak, Zabıta, Yılbaşı, Güncel
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