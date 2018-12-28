Zabıtadan Yılbaşı Öncesi Pastanelere Denetim
59 dakika önce
Zabıtadan yılbaşı öncesi pastanelere denetimZONGULDAK - Zonguldak'ta zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi pastanelere sıkı denetim yaptı.
Zabıtadan yılbaşı öncesi pastanelere denetim
ZONGULDAK - Zonguldak
'ta zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi pastanelere sıkı denetim yaptı. Zabıta Müdürlüğü
ekipleri yılbaşı öncesi kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı. Yılbaşı
öncesi kent merkezinde faaliyet gösteren pastaneleri denetleyen ekipler, imalathanelerdeki eksiklikleri de iş yeri sahiplerine bildirdi. Merkez
Karakol Amiri Nihat Köseoğlu ve ekipler kent merkezinde 10 iş yerini denetledi. Öte yandan, temizlik ve hijyen kuralları konusunda da hatırlatmalarda bulunuldu. Ekipler, temizlik ve hijyen kurallarını ihlal eden pastane olmadığını tespit etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:31 Kaynak: İHA
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