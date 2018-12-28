Son Dakika Haberleri: Zabıtadan Yılbaşı Öncesi Pastanelere Denetim

Zabıtadan Yılbaşı Öncesi Pastanelere Denetim

59 dakika önce

Zabıtadan yılbaşı öncesi pastanelere denetimZONGULDAK - Zonguldak'ta zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi pastanelere sıkı denetim yaptı.

Zabıtadan yılbaşı öncesi pastanelere denetim

ZONGULDAK - Zonguldak'ta zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi pastanelere sıkı denetim yaptı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesi kent merkezinde denetimlerini sıklaştırdı. Yılbaşı öncesi kent merkezinde faaliyet gösteren pastaneleri denetleyen ekipler, imalathanelerdeki eksiklikleri de iş yeri sahiplerine bildirdi. Merkez Karakol Amiri Nihat Köseoğlu ve ekipler kent merkezinde 10 iş yerini denetledi. Öte yandan, temizlik ve hijyen kuralları konusunda da hatırlatmalarda bulunuldu. Ekipler, temizlik ve hijyen kurallarını ihlal eden pastane olmadığını tespit etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:31 Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Zonguldak, Zabıta, Yılbaşı, Genel
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