Zabıtadan, zincir marketlere sıkı denetim - Son Dakika

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde faaliyetlerini sürdüren zincir marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Gerçekleştirilen denetim ile ilgili bilgi veren yetkililer, son günlerde artan fiyatların önüne geçmek amacıyla sürdürülen denetimlerin devam ettiğini dile getirerek, denetimlerin bundan sonraki süreçte de artarak süreceğini ifade etti. Vatandaşlar ise artan fiyatlardan şikayetçi olarak. Bu tür denetimlerin fayda sağlamasını dilediklerini söyledi. - ADIYAMAN