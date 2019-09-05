Zabıtalar Atatürk Anıtına çelenk bıraktılar

Törende konuşan Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi, zabıtaların zor şartlar altında Eskişehir halkı için büyük özveri ile çalıştıklarını ifade ederek, tüm zabıtaların haftasını kutladı.

Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 193. yıldönümü, Eskişehir Vilayet Meydanında yapılan bir törenle kutlandı. Törene Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi zabıta memurları katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi'nin, Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla başlayan törene Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürü Fahrettin Çeçgel, Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürü Fikret Uysal, zabıta amirleri ve çok sayıda zabıta memuru katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra bir konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Aykut Hamzaçebi, Zabıta Teşkilatının 193 yıl önce, belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla kurulduğunu belirterek, "Eskişehir halkının memnuniyetini en üst seviyede tutarak halkımızdan gelen talepler eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Yedi gün yirmi dört saat halkımızla iç içe yürüttüğümüz hizmetlerimizde adalet, dürüstlük ve kaliteden asla ödün vermemeye çalışıyoruz. Eskişehir gibi modern, canlı ve hareketli bir şehirde sorumluluklarımızı tam anlamıyla yerine getirmek elbette kolay bir iş değil. Aksayan, yetişemediğimiz konular muhakkak ki vardır. Bu konuda da görev ve yetkiye sahip tüm il müdürlüklerimiz, emniyet güçlerimiz, basın mensuplarımız ve en önemlisi de kıymetli vatandaşlarımızın el birliği ve koordinasyonu ile üstesinden gelemeyeceğimiz sorun olmadığına inanıyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' sözü tam da bu konuya uygun. Bizler için de 'Söz konusu Eskişehir ise gerisi teferruattır' dedi. Zabıta Teşkilatı'nın geçmişte olduğu gibi bugün de halkın yanında olduğunu ifade eden Hamzaçebi, zabıta teşkilatının halkın huzuru ve refahı için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğinin altını çizdi.