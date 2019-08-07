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Zabıtalar bayram öncesi denetimlerini arttırdı

1 saat önce

Yalova'da zabıta ekipleri tarafından market, manav ve kapalı pazar yerinde denetim yapıldı.

Zabıtalar bayram öncesi denetimlerini arttırdı, System.String[]
Yalova'da zabıta ekipleri tarafından market, manav ve kapalı pazar yerinde denetim yapıldı.

Kayıp ve kaçak mal kontrollerine yönelik yapılan denetimlerde fatura ve künye kontrollerinin yanı sıra ürünlerin fiyat etiketleri de denetlendi. Yapılan uygulamalarda gerekli kuralları yerine getirmeyen işletmecilere ihtar verildi. Aldatıcı ticari uygulamalara yönelik belli periyodlarda kontroller gerçekleştirdiklerini belirten Yalova Belediyesi Hal Müdürlüğü yetkilileri, "Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciyi sunulan mal ve hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapılmaması yönünde ekiplerimiz denetimler gerçekleştiriyor. Marketler, manavlar ve pazaryerinde ki uygulamalarımızı belirli aralıklarla yapmaktayız. Yapmış olduğumuz uygulamalarda fatura, künye ve etiket kontrolü yaparak vatandaşımızın mağdur olmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - YALOVA
Zabıta, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:30 Kaynak: İHA
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