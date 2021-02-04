Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görev yapan zabıta ekipleri, dolmuş durağında buldukları içerisinde para, telefon ve kartlar bulunan çantayı sahibine teslim etti.
İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe merkezindeki bir otobüs durağında çanta buldu.
Ekipler, içerisinde kimlik, para, kredi kartı ve cep telefonu bulunan çantanın sahibinin Döne Aldemir olduğunu belirledi.
Çantayı incelerken çalan telefonu açan zabıta ekipleri, arayan Döne Aldemir'in kızına durumu bildirdi.
Bir süre sonra kızı ile zabıtaların yanına gelen Döne Aldemir, tutanak karşılığında çantasını teslim aldı.???????
Çantasını kaybedince panik yaşadığını belirten Aldemir, zabıta ekiplerine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › İslahiye'de zabıtalar durakta buldukları çantayı sahibine teslim etti - Son Dakika