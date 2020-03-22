Zabıtalar fırınları denetleyip, çalışanlara eldiven ve kolonya dağıttı - Son Dakika

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Zabıtalar fırınları denetleyip, çalışanlara eldiven ve kolonya dağıttı
6 saat önce
ERZURUM'un Yakutiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede fırınları denetleyerek, eldiven ve kolonya dağıttı.
ERZURUM'un Yakutiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede fırınları denetleyerek, eldiven ve kolonya dağıttı.
Yakutiye'de cami, terminal, gar binası ve alışveriş merkezleri gibi toplu yaşam alanlarında dezenfeksiyon çalışması yapan belediye ekipleri, ekmek fırınlarını dolaşarak, hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Fırın sahiplerine kolonya ve eldiven dağıtan zabıta memurları, ekmek üretiminde hijyen kurallarına dikkat edilmesini istedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:48 Kaynak: DHA
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