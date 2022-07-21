Zabıtalar ile temizlik yapan belediye işçisini dövdüler - Son Dakika
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Zabıtalar ile temizlik yapan belediye işçisini dövdüler

21.07.2022 13:08
Zabıtalar ile temizlik yapan belediye işçisini dövdüler

Kastamonu'nun Cide ilçesinde temizlik yapan belediye işçisi ile şahısları uyaran zabıta ekipleri, darp edildi.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde temizlik yapan belediye işçisi ile şahısları uyaran zabıta ekipleri, darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Ovaaltı piknik alanında çardakların içerisine çadır kuran tatilciler, çevreye zarar vermeleri ve diğer tatilcileri rahatsız etmeleri üzerine Cide Belediyesi Zabıta ekiplerince uyarıldı. Kendilerini uyaran Zabıta ekipleri ile çadır kuran tatilciler arasında sözlü tartışma çıktı. Tatilciler, kendilerini uyaran Zabıta ekipleri ile belediye temizlik işçisine saldırdı. Zabıta ekipleri ile belediye temizlik işçisi, tatilcilerin saldırısı sonrası darp edildi.

Bunun üzerine Zabıta ekipleri, ihbarda bulunarak bölgeye jandarma ekiplerini çağırdı. Jandarma ekipleri, taşkınlık çıkaran ve Zabıta ekiplerine saldıran tatilciler hakkında adli işlem yaptı. İfadeleri alınan tatilciler, ardından serbest bırakıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Kastamonu, Jandarma, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zabıtalar ile temizlik yapan belediye işçisini dövdüler - Son Dakika

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