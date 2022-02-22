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Zabıtalar ile tır sürücüsü, kanser hastaları için tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştı - Son Dakika

Zabıtalar ile tır sürücüsü, kanser hastaları için tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştı

22.02.2022 11:13
Zabıtalar ile tır sürücüsü, kanser hastaları için tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştı

Edirne'de denetimleri sırasında zabıtaları gizlice telefonla kaydettiği öne sürülen tır şoförü, uzlaştırma sonucu hastaneye tekerlekli sandalye bağışlayarak yargılanmaktan kurtuldu.

Edirne'de denetimleri sırasında zabıtaları gizlice telefonla kaydettiği öne sürülen tır şoförü, uzlaştırma sonucu hastaneye tekerlekli sandalye bağışlayarak yargılanmaktan kurtuldu.

Saraçlar Caddesi'nde bir eğlence mekanını önünde denetim yapan zabıta memurları Burak Şimşek ve Selçuk Yeşilyurt, bir süre sonra tır şoförü S.C'nin kendilerini izinsiz şekilde cep telefonuyla görüntülediğini fark etti.

Şimşek ve Yeşilyurt, uyarılara rağmen kayıt yapmaya devam eden ve kendileriyle tartışan tır sürücüsü S.C'den şikayetçi oldu.

Şikayeti değerlendiren cumhuriyet savcısı dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Uzlaştırma görevlisi Uzay Bilir, şüpheli ve müştekilerle görüştü. Görüşmede S.C, zabıta memurlarının tekerlekli sandalye alınması talebini kabul etti. Böylelikle süreç uzlaşmayla çözüldü. Zabıta memurları Şimşek ve Yeşilyurt, Edirne Adliyesine gelerek S.C'nin temin ettiği tekerlekli sandalyeyi teslim aldı.

"Hastaların tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olabiliyor"

Zabıta memuru Yeşilyurt, AA muhabirine, yakın zamanda akciğer kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören babasını kaybettiğini anlattı.

Babasının yanına refakatçi olarak gidip gelirken hastaların tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu gözlemlediğini dile getiren Yeşilyurt, "Onkoloji servisinde ne yazık ki babamı kaybettik. Orada gördüm ki hastaların tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olabiliyor. Bu nedenle ben de şüpheliden tekerlekli sandalye istedim. Bir kişinin bile ihtiyacını karşılayabildiysek ne mutlu bize." dedi.

Tekerlekli sandalye, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji Servisine teslim edildi.

Zabıtalar ile tır sürücüsü, kanser hastaları için tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştı
Zabıtalar ile tır sürücüsü, kanser hastaları için tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştı
Zabıtalar ile tır sürücüsü, kanser hastaları için tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştı

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Zabıtalar ile tır sürücüsü, kanser hastaları için tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştı Zabıtalar ile tır sürücüsü, kanser hastaları için tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştı Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı Enez'de marketlerde KDV denetimi Enez'de marketlerde KDV denetimi

Saraçlar Caddesi, Yeşilyurt, Edirne, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zabıtalar ile tır sürücüsü, kanser hastaları için tekerlekli sandalye bağışıyla uzlaştı - Son Dakika


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