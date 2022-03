Zabıtalar KDV denetimi yaparken tarihi geçmiş binlerce ürün ele geçirdi - Son Dakika

Gaziantep'te KDV indirimi denetimi için sahaya inen Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 73 markette 8 bin 806 adet son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit etti.

Gaziantep'te temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin ardından sahaya inen Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, zincir ve yerel marketler ile bakkallarda kapsamlı denetim gerçekleştirdi. 3 haftada ilçe genelindeki 3 bin 924 işyerini denetleyen zabıtalar, vatandaşa satılmak üzere raflara konulan 8 bin 806 adet ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. Zabıtalar tarihi geçen gıda, süt ve süt ürünleri, gazlı içecek, bakliyat, et ve et ürünleri ile yumurta ve unlu mamullere imha edilmek üzere el koydu. Denetimler sonucunda aralarında BİM ve A101'in olduğu zincir ve yerel 73 markete idari para cezası kesildi.

"8 bin 806 ürüne el koyduk"

Halk sağlığını tehdit eden marketlerle ilgili açıklama yapan Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, KDV indirimiyle ilgili alınan kararın ardından zabıta ekiplerinin sahaya indiğini söyledi. Zabıtaların marketler ve bakkalların ürünlerin fiyatlarını indirip indirmediğini denetlediğini belirten Tahmazoğlu, "O günden bu yana zabıta ekiplerimiz 3 bin 824 işyerini denetledi. Bu iş yerlerinde KDV oranlarının indirip indirilmediği, stokçuluk yapılıp yapılmadığı ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satılıp satılmadığı denetlendi. Bu denetimlerde 73 işyerine yasal yaptırım uygulandı. 2 işyerine stokçuluktan bir işyerine de fiyat indirimi yapmadığı için ceza kesildi. Diğer iş yerlerine de son kullanma tarihi geçmiş ürünleri satmasından dolayı idari para cezası uygulandı. Son kullanma tarihi geçen 8 bin 806 adet ürüne el koyduk" ifadelerine yer verdi.

"Denetimleri aralıksız sürdürüyoruz"

Vatandaşın sağlığının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Tahmazoğlu, "Denetimlerimizi gece gündüz 7 gün 24 saat aralıksız bir şekilde uyguluyoruz. Denetimlere özellikle ben kendimde katılıyorum. Zabıta ekiplerimize talimat verdik. Hiç nefes aldırmadan sürekli denetimler sürecek. KDV indirimi, stokçuluk ve ürünlerin son kullanma tarihleriyle ilgili denetimlerimiz devam edecek. Stokçuluğa karşı da ciddi bir mücadele içindeyiz. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Vatandaşımızın alım gücünü etkileyen fiyat istikrarını bozan iş yerleriyle mücadele edeceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP