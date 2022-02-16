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Zabıtalar marketlerdeki etiketleri denetliyor - Son Dakika

Zabıtalar marketlerdeki etiketleri denetliyor

16.02.2022 14:31
Zabıtalar marketlerdeki etiketleri denetliyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarım İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleriyle kent merkezinde hizmet veren marketlerde denetimde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Tarım İl Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleriyle kent merkezinde hizmet veren marketlerde denetimde bulundu. Marketlerdeki reyonları tek tek gezen ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde olan fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleriyle birlikte kent merkezinde hizmet veren yerel ve zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan indirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığı kontrol eden ekipler, etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını da karşılaştırdı. Ürünlerin evraklarını da kontrol eden ekipler, etiketlerin ve ürünler hakkında mağaza yetkililerini de bilgilendirdi. Kontrollerin sıklıkla devam edeceğinin bilgisini veren ekipler, vatandaşların da etiketlere karşı duyarlı olmalarını istedi. - MANİSA

Zabıtalar marketlerdeki etiketleri denetliyor
Zabıtalar marketlerdeki etiketleri denetliyor
Zabıtalar marketlerdeki etiketleri denetliyor

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ticaret, Tarım, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zabıtalar marketlerdeki etiketleri denetliyor - Son Dakika


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