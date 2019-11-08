Zabıtalar tekme tokat dövdü

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, zabıta, zeytinyağı sattığı tezgahını kaldırmasını istedikleri seyyar satıcıya yardım eden genci tekme tokat dövdü. Çok sayıda zabıtanın, genci dövdüğü anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafın kaldırım üzerine koyduğu eşyalar ile sayyar satıcı tezgahlarını kaldırmak için denetime çıktı. Zabıta memurları, Gebze Şehit Numan Dede Caddesi üzerinde de zeytin yağı satan seyyar satıcının tezgahını kaldırmak istedi. Adı öğrenilemeyen satıcı ise duruma tepki gösterdi. Yoldan geçen A.E. isimli genç de seyyar satıcıya destek verdi. Ancak zabıta memurları ile seyyar satıcı ve A.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma sürerken tezgah belediye aracına yüklendi.

Aynı anda zabıtalar, A.E.'yi uzaklaştırmak istedi.

Ancak aniden E.A.'ya tekme tokat saldırdı. Çok sayıda zabıta memurunun saldırdığı A.E., çevredekiler tarafından kurtarılarak, alandan uzaklaştırıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yaşananları cep telefonu kameralarıya anbean görüntüledi. Vatandaşlar zabıtalara tepki gösterdi.