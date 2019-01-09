Zabıtalar Yaka Kameraları ile Hizmet Verecek

Zabıtalar yaka kameraları ile hizmet verecek, esnaf kamera ile denetlenecekVAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha şeffaf hizmet verebilmek için yaka kamerası takmaya başladı.

Zabıtalar yaka kameraları ile hizmet verecek, esnaf kamera ile denetlenecek



VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, daha şeffaf hizmet verebilmek için yaka kamerası takmaya başladı.

İpekyolu Belediyesi, bölgesel çapta yeni bir dokunuşa daha imza attı. Bu doğrultuda yeniden yapılandırılarak güçlendirilen zabıta müdürlüğü kadrosu, düzenlenen eğitimler, seminerler, iş yeri ruhsatlandırmaları, yeni araç yüzleri gibi birçok nitelikli hizmetlerine yeni üniformalarıyla yaka kamerası uygulamasını da ekledi. Bölgede bir ilk olan uygulama sayesinde hem yürütülen hizmette şeffaflığın hat safhaya ulaştırılması, hem de zabıta personellerinin görevleri esnasında karşılaşabilecekleri sorunlara karşı etkinliğinin arttırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda zabıta personelleri, yeni üniformalarının yanı sıra, saha faaliyetlerindeki etkinliğini ve şeffaf hizmet anlayışını arttırmak adına da yaka kamerası kullanımına başladı. İpekyolu Belediyesi olarak halkın huzur, esenlik ve düzen içinde yaşamasını sağlamak maksadıyla benzer çalışmalarını aynı hassasiyetle devam ettireceklerini ifade eden İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Karaca, "Son iki yıldır belediyemizde yürütülen faaliyetlere bir yenisini daha ekledik. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Cemil Öztürk'ün öncülüğünde yürütmüş olduğumuz hizmeti, hep bir adım ileriye taşımak adına her gün yeni çalışma, yeni atılımlar sağlamak için uğraşıyoruz. Bu kapsamda yaka kamerası uygulamasına başladık. Bu, bizim şeffaflıkta geldiğimiz en üst boyut olmuş oldu. Bu uygulama ile bölgesel çapta ciddi anlamda geri dönüşler alıyoruz. Böylece zabıta hizmetlerini bölgesel çapta da örnek seviyeye taşımış olduk. Bu uygulama aynı zamanda vatandaşlarımıza karşı yürütmüş olduğumuz hizmetlerin kalitesini de gösteriyor. Vatandaşlarımızdan da bu noktada olumlu tepkiler almış olduk. Bu da bizi çok mutlu etti" dedi.

Müdürlüğe bağlı 72 personelin olduğunu dile getiren Karaca, bu personellerden 42'sinin sahada olduğunu söyledi.

Yaka kamerası uygulaması ile hem vatandaşların hem esnafın hem de zabıtaların haklarının korunduğunu dile getiren zabıta memurları, esnafın uygulamaya olumlu baktığını dile getirdiler.

Rojda Coşkun isimli satış temsilcisi de, İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan yaka kamerası uygulamasının yerinde bir uygulama olduğunu ifade ederek, "Belediyemizin hizmetlerini beğeniyoruz. Daha önceki denetimleri de beğeniyorduk. Bu daha da güzel oldu. Belki kimine göre kötü olabilir ama kamerada artık herkes neyin ne olduğunu görebilecek. Sıkıntı olduğu zaman artık kameralarla yüz göz olacaklar. Uygulamayı beğeniyor, belediyemizi tebrik ediyoruz" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

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