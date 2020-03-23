Zabıtalar yaşlıların market ihtiyacını görüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Zabıtalar yaşlıların market ihtiyacını görüyor - Son Dakika

Zabıtalar yaşlıların market ihtiyacını görüyor

6 saat önce

Konyaaltı Belediyesi, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla 65 yaş üstü yalnız yaşayan, kronik hastalıkları olan, bakıma muhtaç vatandaşların gıda, market ve eczane ihtiyaçlarını karşılayarak, vatandaşların evlerine teslim ediyor.

Zabıtalar yaşlıların market ihtiyacını görüyor, System.String[]

Konyaaltı Belediyesi, koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla 65 yaş üstü yalnız yaşayan, kronik hastalıkları olan, bakıma muhtaç vatandaşların gıda, market ve eczane ihtiyaçlarını karşılayarak, vatandaşların evlerine teslim ediyor.


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla başlattığı çalışmalarla Konyaaltı ilçesi sınırlarındaki kronik hastalıkları olan, bakıma muhtaç, 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan vatandaşların raporlu ilaçları, evde bakım, gıda ve sağlık kontrolleri başta olmak üzere tüm ihtiyaçları Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanacak. Bu kapsamda belediyede görevli personeller tek tek vatandaşları arayarak, ihtiyaçları tespit ediyor.


İhtiyaçlar adrese teslim


Vatandaşlardan gelen istek ve talep doğrultusunda Konyaaltı Belediyesi ekipleri marketlere giderek, vatandaşların ihtiyaçlarını alıyor. Ekipler daha sonra adreslere tek tek gidiyor. Konyaaltı Belediyesi'nde çalıştığına dair kimlik kartlarını gösteren belediye görevlileri, vatandaşların ihtiyaçlarını teslim ediyor. Vatandaşlar Konyaaltı Belediyesi'nin bu çalışmasının takdir ederek, teşekkür ediyor.


80 yaşındaki Hasan Keleş, uyarıları dikkate alarak sokağa çıkmadığını belirterek, "Eşim rahatsız zaten dışarı çıkamıyor. Beni Konyaaltı Belediyesi'nden aradılar. İhtiyacımın olup olmadığını sordular. Ben de ihtiyaçlarımı söyledim. Kısa bir süre içinde getirdiler. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.


Döne Şimşek isimli vatandaş ise belediyenin bu çalışmasının duyar duymaz aradığını söyleyerek, "Konyaaltı Belediyesi'nden görevli arkadaşlara ihtiyaçlarımı söyledim. Çok güzel bir hizmet. Evden dışarı adımımızı atmıyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen'e çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Evde kalın


Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, vatandaşları açıklanan tedbirlere uyulması gerektiğine vurgu yaptı. Esen, "Tüm vatandaşlarımız devlet kurumlarının açıklamalarına uymasını istiyorum. Çok önemli işleri olmadıkça kimse dışarı çıkmasın. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak bu yönde bir sistem kurduk. Kronik hastalıkları olan, bakıma muhtaç, 65 yaş ve üzeri yalnız yaşayan vatandaşların raporlu ilaçları, evde bakım, gıda ve sağlık kontrolleri başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Halkımız mümkün olduğu kadar kalabalık ortamlardan uzak dursun. En güzel önlem evde kalmak ve hijyen kurallarına uymak" dedi.


Site görevlilerine çağrı


Başkan Semih Esen, bu dönemde site görevlilerine de büyük iş düştüğünü söyledi. Site görevlilerinin 65 yaş üstü ve kronik hasta olan vatandaşların dışarıdan bir ihtiyaçları olması halinde karşılamalarını isteyen Esen, "Site görevlilerimiz yetişemedikleri durumda bizleri arasın. Ekiplerimiz mümkün olduğunca her yere yetişmeye çalışıyorlar. Ayrıca Konyaaltı Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ile de koordineli çalışmaya başladık" diye konuştu. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:29 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı         
15:08
Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu haliyle video paylaştı         
12:57
Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız Bakan Soylu, maske üreticilerini uyardı: 12 saat süreleri var yoksa yarın fabrikalarına el koyarız         
12:44
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak         
10:48
Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı         
10:08
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi         
09:24
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi         
23:25
Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi         
23:00
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Ekranların yosun gözlü güzel oyuncusu Tuvana Türkay'ın çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı         
11:16
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:09:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zabıtalar yaşlıların market ihtiyacını görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]